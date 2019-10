V horách jí šlo o život: Švantnerová popsala nejhorší zážitek z dovolené

Nikol Švantnerová má za sebou nepříjemný cestovatelský zážitek. Super.cz

Švantnerové nevyšly ani plány na dovolenou, kterou měla absolvovat s kamarádkou. „Neupřesnily jsme si to a já si udělala volno jiný termín než ona. Tak si říkám, že si teď na dovolenou budu muset aspoň vydělat,” smála se Nikol, která nejspíš ráda vyrazí někam na kratší výlet do milovaných hor. „Pro mě je pravá dovolená v horách. Plánujeme cestu do Slovinska, ale přítel nemá volno, kdykoli si zachce.”

Do hor jezdí modelka i přesto, že zde zažila nejhorší cestovatelský zážitek. „Vydali jsme se s rodiči do Vysokých Tater. Tatínek je Slovák a chtěl nám ukázat svá oblíbená zákoutí. Přepadla nás tam ale bouřka, která byla přímo nad námi. Prožili jsme krupobití, déšť, blesky. Schovávali jsme se pod kameny, ve křoví,” popsala hororový zážitek Švantnerová.

I přes nepříjemný zážitek do Tater nejspíš zase vyrazí. „Tím, že jsem napůl Slovenka, tak tam rádi vyrážíme. Už si ale kontroluji počasí a nenecháváme tatínka, aby organizoval cestu. Už si to plánujeme sami,” usmívá se Nikol Švantnerová. ■