Seriálový záchranář z Modrého kódu se rozhoupal k dalšímu kroku: S přítelkyní pořizuje vlastní bydlení

„Pořizujeme si vlastní společné bydlení. Je nám spolu dobře, jsme spolu šťastní a plánujeme společnou budoucnost,“ řekl zamilovaně Jakub Štěpán. „Už spolu samozřejmě bydlíme, ale teď už chceme do vlastního,“ dodal představitel záchranáře z primáckého seriálu Modrý kód.

Jakub se pravidelně objevuje nejen na obrazovce, moderuje také na Evropě 2. Vedle toho si nyní vyzkoušel na pár okamžiků roli hudebníka. Své sestřenici totiž zahrál na svatbě na klavír. Pořídil jsem si noty, párkrát je vzteky zničil, když mi to nešlo, ale dovolím si říct, že jsem se s tím popral poměrně úspěšně,“ vypráví s úsměvem sympatický herec, který hrál jako kluk 13 let.

„Ten stres ze mě opadnul asi až hodinu potom, co jsem zahrál. Přeci jen to není moje profese. Za to vše to stálo. Bylo to skvělý, dojemný a budu na to rád vzpomínat,“ vypráví Jakub Štěpán, kterého se lidi často ptají, kdy on sám začne plánovat s Adélou veselku. „Svatbu ještě neplánujeme,“ odpovídá herec jasně. ■