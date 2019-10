Konečně se dočkal mužského přírůstku do rodiny. Viewegh v roli dědečka září

Michal Viewegh je hrdý dědeček. Super.cz

„Dědečkem jsem na plný úvazek. Dcerka Míša je na Sázavě s vnoučkem Vojtíškem,” radoval se na otevření restaurace na Občanské plovárně Viewegh. „Těšil jsem se na roli dědečka. Je to poprvé, kdy jsem v této roli a užívám si to,” dodává.

Do péče o miminko se spisovatel příliš nehrne, ale s nadšením vyráží s kočárkem do přírody. „Moje rodičovské aktivity se omezují na dcery v pubertě, kterým je dvanáct a čtrnáct. Vojtíška pochovám, ale to je vše,” říká spisovatel, který má s druhou bývalou ženou dcery Báru a Sáru.

Otec tří dcer mužský přírůstek do rodiny přivítal s nadšením. „My, co máme tři holky, jsme doufali, že vnuk nebude vnučka. Nejsem ten typ, který by ho učil lézt po stromě. Myslím, že do hospody ho ale vezmu,” usmívá se Michal Viewegh, který tři roky před šedesátkou nejspíš dalšího vlastního potomka neplánuje. „Mám tři dcery, to je takové hezké symbolické číslo, a nevím, jestli to budu ještě navyšovat.” ■