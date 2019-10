6 kilo nahoře! Mlsný herec Hejlík už nedopne většinu obleků

Lukáš Hejlík prý přibral. Super.cz

„Vzniklo to celé z přemíry mého elánu, který je mou mírnou diagnózou. Musím stále něco dělat. Divadlo mě vyhání do nejrůznějších luhů a hájů, a tak navštěvuji místa, kde třeba ještě nikdo nebyl, nebo naopak byl a doporučil mi se tam podívat. Snažím se to předávat lidem a doporučit jim, aby jim nebylo jedno, kam mají jít jíst,” vysvětlil Lukáš vznik svého koníčku, který se stal druhým zaměstnáním.

Na hereckou profesi ale nezanevřel. „Mě herectví na cesty vyhání, byť to není v seriálu nebo u filmu. Jsem rád, že v tom můžu pokračovat,” říká Lukáš.

Neustálé ochutnávání se muselo projevit také na Hejlíkově vzhledu. „Mám už o šest kilo víc, než když jsem s tím projektem začal. Je to ale vlastně v pohodě, protože to dělám šest let, což je kilo na každý rok. Bude mi čtyřicet, a tak se budu muset zamyslet,” smál se Lukáš Hejlík a jedním dechem sám sebe uklidnil: „Mám výhodu, že to rozkládám do výšky, mám sto devadesát tři centimetrů, ale když mi teď začne více stresové období, tak to půjde níž.” ■