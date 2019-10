A zase ten cibulák: Tenhle model si vybrala Čarodějka, která má radši modrou než zelenou

Zelená čarodějka Markéta Pešková si oblíbila cibulákový vzor. Super.cz

Ta si v muzikálu Čarodějka v divadle Goja Music Hall nezahrála premiéru, na níž excelovala její kolegyně Elis Ochmanová. Nicméně na slavnostním zahájení muzikálové sezóny nechyběla. A ve svém modelu byla nepřehlédnutelná.

Nevybrala si ale zelenou róbu ve stylu čarodějky Elphaby, kterou společně s Elis ztvárňuje. Přednost dala modré, právě v cibulákovém vzoru. A navíc ji přizdobila "plackou" s nápisem "Čarodějka".

"Nechala jsem jich vyrobit dvě stě, pro všechny účinkující a jsem ráda, že zbyla aspoň i pro mě," usmívala se spokojeně po premiéře Markéta. "Jsem ráda, že firma, které jsem to zadala, to měla do druhého dne hotové, což je skvělé, protože jsem objednala přes dvě stě kusů," dodala Markéta.

A spokojená byla i se svým modelem, který vybírala z několika, které jí majitel půjčovny, s níž spolupracuje, přivezl do divadla na pražském Výstavišti, kde se muzikál Čarodějka uvádí, až ze Zlína. "Pan majitel přivezl asi sedm modelů, tenhle je v Česku jen dvakrát, a na první pohled mě velmi zaujal. Ctím se v něm velmi dobře," byla spokojená Pešková. ■