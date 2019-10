Představitelka naivní Hedviky z Ulice se konečně pochlubila dcerou. Holčička po ní zdědila mnohé

Lenka Zahradnická s dcerou Jasmínou Foto: Super.cz/Nikola Ramešová

Do společnosti herečka dceru příliš často nebere. „Jasmínu jsem na akci měla poprvé, protože nebyla jiná možnost. Nemám v plánu ji schovávat, ale zase zvažuji, kam ji vzít a nevzít, abychom byly obě v pohodě. Nerada bych, aby jí blýskalo 15 fotografů do očí a povykovalo na ni. I když zrovna ona by si s tím asi dost hravě poradila,” smála se Lenka na prezentaci udržitelné kolekce švédské módní značky, kde měla herečka v plánu vybrat si nové kousky na nadcházející sezónu.

Podle chování ve společnosti bylo zřejmé, že Jasmína zdědila po mamince komediantské geny. „S jistotou můžu tvrdit, že publikum miluje. A rozhodně se nestydí.”

Ptali jsme se Lenky, jestli už nenastal ten správný čas na to uzavřít sňatek s otcem své dcery. „Určitě se jednou staneme úplnou rodinou, ale vzhledem k tomu, že ani jeden z nás s Michalem není plánovací typ, tak uvidíme, kdy se to stane,” usmívá se Lenka.

A nemotivuje ji ani fakt, že by dcera už mohla jít na její vlastní svatbě za družičku? „To by bylo hezké, ale obávám se, že nás s tím nápadem pošle do háje,” dodala se zvonivým smíchem v hlase Lenka Zahradnická. ■