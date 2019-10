7 celebrit, kterým soud odebral dítě z péče: Tito slavní nebyli zrovna příkladnými rodiči

Těmto celebritám soud odebral jejich ratolesti. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Courtney Love

Courtney Love (55) zůstala po smrti Kurta Cobaina na výchovu dcery Frances (27) sama. V průběhu let bojovala se silnou závislostí na drogách, a tak neaspirovala zrovna na cenu matka roku. Soud jí odebral dceru z péče hned dvakrát, podruhé, když Frances bylo 17 let. Ta vždy žila s babičkou a tetou, které byly jejími dočasnými opatrovnicemi. Vztah Courtney a Frances je prý dodnes jako na houpačce.

Britney Spears

Britney Spears (37) je nyní ukázkovou maminkou, ale její zhroucení v roce 2007 nepřispělo k vytvoření stabilního rodinného zázemí pro syny Seana (14) a Jaydena (13). Po rozchodu s jejich otcem Kevinem Federlinem se dohodli na střídavé péči. V roce 2007 Britney však soud nařídil vzdát se péče o syny a její bývalý získal úplnou péči. Dnes se slavní rodiče v péči o chlapce opět střídají.

Alec Baldwin



Ačkoliv je otcem pěti dětí, nebyl vždy Alec Baldwin (61) ukázkovým tátou. První dceru Ireland (23) má herec s Kim Basinger, se kterou se léta soudil o její péči. Herecký pár utratil u soudu doslova milióny dolarů, než se v roce 2002 dohodli na střídavé péči. Baldwin dokonce tvrdil, že se mu Basinger snažila zabránit, aby dceru vídal. Později byl uveřejněn záznam hlasové zprávy, kterou herec své dceři zanechal, když jí bylo teprve 11 let. Byla plná hrubých urážek a nadávek. Na výchovných metodách se s Baldwinem Basinger prý nikdy neshodla.

Charlie Sheen

Když vezmeme v úvahu bouřlivou minulost Charlieho Sheena (54), je celkem pochopitelné, že by mu žádný soud do péče nesvěřil ani rybičku, natož dítě. Není tedy divu, že dcery Sam (15) a Lolu (14) dostala po rozvodu do plné péče herečka Denise Richards. Nejprve se sice v péči o dcery střídali, ale později sám Sheen uznal, že to nebyl dobrý nápad. S dcerami se však pravidelně vídá a má s nimi dobrý vztah.

Sharon Stone

Hvězda Základního instinktu Sharon Stone (61) se po rozvodu s Philem Bronsteinem v roce 2004 soudila o jejich syna Roana (19). Podle soudu mu však nemohla poskytnout stabilní zázemí a přehnaně reagovala na jeho zdravotní problémy. Stone údajně nechala synovi napíchat do chodidel botox, jako řešení zápachu nohou. Kromě toho se do jeho výchovy moc nezapojovala a nechala o něj pečovat chůvy.

Lisa Bonet

Když bylo Zoe Kravitz (30) 11 let, rozhodla se, že chce raději žít se svým slavným otcem, zpěvákem Lennym Kravitzem. S otcem si prý rozuměla více a trávila s ním čím dál víc času, až se rozhodla, že s ním chce žít permanentně. Soud jí vyhověl a s matkou Lisou Bonet se Kravitz vídala prý pouze o prázdninách.

Katherine Jackson

Ačkoliv matka Jacksonova klanu nebyla učebnicovou ukázkou perfektního rodiče, o své děti nikdy nepřišla. Zato jí soud odebral její vnoučata Paris (21), Prince (22) a Blanketa (17), která jí byla svěřena do péče po smrti krále popu Michaela Jacksona (✝50). Celá záležitost byla velmi podivná. Soud Katherine děti odebral poté, co je údajně na deset dní nechala bez dozoru. Nejprve tvrdila, že ji unesli, ale nakonec se ukázalo, že jenom potřebovala pauzu. Později sdílela péči s jedním z jejich strýců. ■