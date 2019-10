Zpěvák Rod Stewart překonal rakovinu. Boj s nemocí dva roky tajil

Rod Stewart Profimedia.cz

„Před dvěma lety mi byla diagnostikována rakovina prostaty. Nikdo to nevěděl, ale mám pocit, že teď nastal čas to říct. Jsem z toho venku, teď, jednoduše proto, že jsme to zachytili včas. Mám za sebou spoustu testů,“ uvedl dle britského The Mirroru, který zprávu přinesl, před účastníky sobotní akce charitativní organizace The Prostate Project.

Tam také apeloval na muže, aby nepodceňovali preventivní lékařské prohlídky.

Přítomen byl mimo jiné i jiný hudebník Ronnie Wood ze skupiny The Rolling Stones, který se v minulosti léčil s rakovinou plic. „Někdo tam nahoře nás má rád, Rode,“ uvedl podle zmíněného listu. ■