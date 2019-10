Práce v modelingu se Vignerová nevzdá ani po porodu: Konečně nejspíš začnu cvičit

Po porodu by se ráda vrátila na molo. Super.cz

Nabízí se tedy otázka, jak dlouho hodlá těhotná modelka pracovat. „Tělo se mění a mám kila nahoře. Vždycky jsem ale nosila oversize modely, takže ty můžu předvádět i nyní,” smála se Aneta.

Během našeho posledního setkání jsme se jí ptali, jestli se chce vrátit k modelingu i po porodu. „Vnímám to jako přirozený akt, který do života přišel. Na druhou stranu na všem se dá zapracovat. Konečně začnu po porodu cvičit,” říká Aneta, která doposud vše řešila spíše úpravou jídelníčku. Práce v modelingu se tedy vzdát nechce. „Ráda bych se k tomu vrátila, protože to je dobrá práce.”

Ptali jsme se jí, jestli díky partnerovi scénáristovi nebude chtít zabrousit do jeho profese a nebude se chtít stát například herečkou. „Nemám tyhle ambice. Nemám ráda, když se modelky angažují do nových rolí. Cítila bych se v této roli nepříjemně. Nebráním se ani jiné práci, třeba mě bude po porodu bavit něco jiného. Jsem otevřená všemu,” říká Aneta Vignerová. ■