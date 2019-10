Aneta Vignerová promluvila o svém těhotenství. Z pověrčivosti nenakupuje výbavičku ani nevymýšlí jména

První rozhovor s těhotnou Anetou Vignerovou Super.cz

„V té době jsme to nikdo netušili. Věci se asi dějí tak, jak mají. Od začátku jsem cítila, že se mi to s Petrem líbí a byl to další přirozený krok,” svěřila se nám Vignerová.

Stejně jako většina rodičů, i Aneta a Petr měli v plánu udržet radostnou informaci jen v úzkém okruhu rodiny a přátel.

Modelka nebyla ráda, když se informace o jejím těhotenství dostala na veřejnost ještě před obligátním koncem prvního trimestru, kdy už maminky o těhotenství začínají mluvit. „Pořád se může cokoli stát. Je to velmi intimní a není mi příjemné to zveřejňovat. Nemusí to vždycky dopadnout. Máme hodně přátel a někdo to pustil do světa,” krčila rameny Aneta.

Pár po několika měsících vztahu miminko neplánoval, ale ani se mu nebránil. „Oba jsme byli zaskočení. Nebyla to taková situace, jako když partneři čekají na vymodlené dítě a pak radostí skáčou po posteli,” přiznala se Vignerová a dále na toto téma dodala: „Bylo to radostné a pěkné.”

Svatba mezi nejkrásnější Češkou roku 2009 a scenáristou seriálu Most! do porodu neproběhne. „Tohle je pro mě silné a velké téma, a tak nemám kapacitu na to řešit ještě svatbu. Rodina a kamarádi se mě na to ptají, protože je to logický postup. Já si ale myslím, že všechno má svůj čas. Dítě je mnohem důležitější, a tak uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dál," vysvětluje modelka.

Během Anetiných nákupů obuvi na novou sezónu jsme se jí ptali, jestli si nechají s partnerem prozradit pohlaví miminka. „Váháme nad tím,” říká Aneta, která nechce zatím nic zakřiknout, a tak s partnerem ani nevymýšlí jména pro miminka. „Občas prohodíme nějaký nápad, ale není to ještě naše téma,” dodává Aneta Vignerová. ■