Půvabná brunetka z Modrého kódu je dvojnásobnou maminkou: Ve sportovním ale stále vypadá jako školačka

Renata Prokopová běhala pro dobrou věc. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Renata, kterou jsme tentokrát nepotkali v sesterském mundúru, ve kterém se objevuje jako Šárka v seriálu Modrý kód, jsme se zeptali, jak to dělá.

„Jakýkoli pohyb mám moc ráda, není to ale tak, že bych pravidelně cvičila nebo bych třeba denně chodila do posilovny, to rozhodně ne. Ale když je to jen trochu možné, tak si všude nejraději dojdu pěšky a kochám se okolím a přírodou. Jsem ráda, že jsem i já svými kolečky tady na Vítkově mohla pomoci," sdělila nám herečka, která se rozhodla podpořit akci Nadace Terezy Maxové a zaběhala si na Vítkově.

Nejen k pohybu také vede Renata své dva syny. „Samozřejmě se snažíme zdravě jíst, hýbat se, dodržovat pitný režim, předcházet obezitě a celkově se ničím zbytečným nestresovat. Ale to určitě každý, kdo má rodinu a musí se o ni starat, tak ví, jak se naběhá,“ dozvěděli jsme se od herečky, která stále vypadá jako školačka. ■