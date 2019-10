Jan Tománek je novým porotcem StarDance. Super.cz

„Byl jsem rád. Je to věc, která ovlivnila mých posledních 12 let života, nejenom profesně, ale i emočně. Tančila i moje manželka, máme spoustu vzpomínek a je to zcela upřímně moje vysněná práce, těším se na ni,“ prozradil Tománek na tiskové konferenci soutěže, kde přiznal, že při trénování tanečních párů umí být i tvrdý.

„Moje profese je taneční trenér a manažer tance obecně a ten taneční trénink v tom sportovním tanci je postaven na negaci, vypíchnete problém na tréninku a v podstatě ten pár celou dobu buzerujete. A já se trochu bojím, přestože jsem člověk pozitivní, že ty páry tak trochu budu buzerovat taky,“ svěřil na tiskovce nový porotce, který tak možná bude rivalem obávaného Zdeňka Chlopčíka, který je v soutěži od samého začátku.

„Je to těžké. Já se pohybuji v oboru sportovního tance na té profesionální úrovni, přeci jenom to je obrovský stres z výsledků, výkonů, z toho, co ten pár předvede na soutěži i na tom tréninku. Tohle je trošku jiná disciplína a já bych si moc přál, abych ty páry mohl chválit a vyzdvihnout ty dobrý věci. Ale nemůžu to tomu divákovi slíbit, protože to nemůžu slíbit ani sobě,“ dodal Tománek, který letošní nové profesionální tanečníky zná.

„Znám všechny, protože ten taneční sport je jedna velká rodina. Není nás zase tolik, abychom se neznali,“ prozradil taneční trenér a svěřil, že s druhým novým porotcem StarDance Richardem Genzer si sednul.

„Geňu jsem měl už několikrát možnost potkat. Geňa je gejzír nadšení, gejzír vtipu a dobré nálady. Na dovolenou bych s ním nejel, ale myslím, že strávit s ním čas, půl den, den je prostě úžasný zážitek,“ dodal Tománek. ■