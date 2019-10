Nečekají po svatbě miminko? Manželce Davida Gránského se na premiéře Čarodějky podezřele dmulo bříško

David Gránský s novomanželkou Nikolou na premiéře muzikálu Čarodějka Super.cz

Na dotaz, jestli není těhotná, nám ovšem Nikola odpověděla záporně. "Mám v těch šatech břicho? Já snad půjdu radši domů," byla z otázky rozhozená Nikola, která se asi jen víc najedla. Ostatně David v jednom z posledních rozhovorů zmínil, že na miminko nespěchají. Ještě nemají ani dokončený dům.

Probrali jsme i to, čím se vzájemně David a Nikola navzájem okouzlují, když spolu vydrželi přes sedm let a ve vztahu jim to stále klape. A také to, jak se na muzikál, kde si možná mohl David zahrát, ale možnost castingu kvůli jiné muzikálové roli odmítl, těší. ■