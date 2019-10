Hlavu si obarvila na zářivě růžovou, ale zaujala hlavně dekoltem. Expřítelkyni Felixe Slováčka se vnady houpaly v sexy šatech

Michaela Zemánková Super.cz

"Jsem s tím moc spokojená, asi si to chvíli nechám," řekla Super.cz Míša. A překvapivě jí to prochází i v práci. "Všichni mi to dovolili, řeším to v muzikálech parukama. A v některých muzikálech dokonce mohu hrát takto, vyloženě se to k těm rolím hodí," vysvětluje.

Spokojená je i v soukromém životě. Po rozchodu s Felixem Slováčkem mladším, se kterým má syna Rafaela, chodí opět s mužem z branže. Randí s hercem Petrem Semerádem.

"Jsem šťastná. Mám rok přítele. Není tady, protože to není vymetač takových akcí. Je to herec, ale pankáč. Inklinuje k punkový muzice víc než ke klasice," dodala. ■