Grossová držela na premiéře Čarodějky pěsti svému příteli. S tímhle fešákem chodí

Natálie Grossová Super.cz

Natálka tak mohla poprvé v roli divačky vidět na jevišti svého přítele Jana France, který v Čarodějce ztvárňuje roli Boqa. "Bude skvělej, držím mu palce. Uvidím ho poprvé z hlediště, těším se na to. Je dobrej, on to dá," řekla Super.cz Natálka jen pár minut před premiérou.

Vztah si pochvaluje. "Je to fajn, je hrozně hodnej," doplnila Grossová, která je z Čarodějky nadšená. "Zpívá a hraje se mi to krásně, vyblbnu se na jeviši, moc mě to baví," říká Natálka, která se nyní zase vrací do školní lavice na konzervatoři.

"Máme teď zkoušky, první dva týdny jsem chyběla kvůli Čarodějce. Budu teď dopisovat všechny testy, snad to všechno zvládnu. Teď už budu chodit do školy denně, hraje se o víkendech, tak to jde zvládnout," dodala. ■