Bývalý profesionální tenista s nejvýraznějším chrupem nechce mít doma jedináčka: Radek Štěpánek pracuje na dalším potomkovi

Radek se rozpovídal o svém rodičovství. Foto: Nadace Terezy Maxové dětem

Bývalý český profesionální tenista a tenisový trenér se snaží vždy podporovat bohulibé aktivity Terezy Maxové (48). „Známe se už hrozně dlouho, více než dvacet let. Potkali jsme se na tenisových kurtech, když jsem hrál s Terezky bývalým manželem tady v Praze. Po zápase jsem se pak seznámil i s Terezkou a od té doby trvá naše přátelství,” svěřil se nám Radek.

Pomoc znevýhodněným dětem vnímal Radek velmi zodpovědně, teď, když mu manželka Nicole Vaidišová porodila dceru Stellu, tak vše vnímá ještě intenzivněji.

„Pomáhal jsem nadačním projektům už před tím, než jsem se stal otcem. Dokonce si pamatuji, že jsem Terezce slíbil, že přiletím na akci, kterou nadace pořádala, Fashion for Kids, ale hráli jsme Davis Cup. Musel jsem letět přes půl Evropy, ale nakonec jsem to stihl. Na Teribear hýbe Prahou chodím už tradičně, rád pomůžu,” říká Štěpánek, který v roli otce žije svůj sen.

„Užívám si každou vteřinu, protože vím, že je to dar. Chci dát dceři to, co mi dali rodiče, a to je láska a porozumění. Jakou si vybere cestu, to je na ní, jestli bude chtít být tenistka, tak ji samozřejmě podpořím.”

Ptali jsme se, jestli už tenisový pár začíná mluvit o dalším dítěti. „Byli bychom rádi, pokud by měla Stella ještě sestřičku nebo bratříčka, ale jak říkám, je to dar, tak uvidíme,” usmívá se Radek Štěpánek. ■