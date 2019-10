Je na ní ještě něco přírodního? Slavná česká blogerka si nechala zvětšit rty a přifouknout vnady na velikost 6

Veronica Biasiol Super.cz

"Mám dopíchnutou pusu a zvětšená prsa," přiznala Super.cz Veronica. "Měla jsem vizi, že chci výrazně větší prsa. Svoje jsem měla hezké dvojky. Přidali mi na klinice asi 410 mililitrů plus ty moje vnady, takže už to to opravdu velká velikost. Jsem velmi spokojená," usmívá se Veronica, kterou nepotkáte nikdy nenalíčenou, naopak vás překvapí její výrazný make-up.

"Změnila jsem líčení, pořád se v tom vyvíjím, je to něco, co se mi líbí," dodala ke svému velmi výraznému make-upu, kterému vévodí neuvěřitelně dlouhé husté řasy. "Řasy jsem si nechala vyrábět sama, je to odlehčená kolekce. Aby tu tíhu na oči zmírnila," vysvětluje.

Překvapivě ale v koupelně netráví hodiny času. "Ráno jsem hotová asi za půl hodiny, proces je skoro stejný jako u jiných žen. Netrvá to tak dlouho, jak to vypadá," vysvětlila nám Veronica ve francouzském Štrasburku, kam vyrazila testovat novou Škodu Kamiq. "Mám ráda vyšší auta, proto se mi nová škodovka hrozně líbí. Není to navíc obrovská krabice, i když je to SUV," dodala blogerka. ■