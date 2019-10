Producent František Janeček zhodnotil premiéru svojí Čarodějky: Proč na jevišti chyběla Natálka Grossová?

František Janeček zhodnotil premiéru muzikálu Čarodějka. Super.cz

Poslal do světa nové muzikálové dílo a zároveň oslavil půlkulaté narozeniny. Producent František Janeček (75) nemohl být po premiéře muzikálu Čarodějka v divadle GoJa Music Hall spokojenější. „Jsem samozřejmě nadšený z obdivu k dílu. Je to dárek zprostředkovaný od amerických autorů, kteří mi umožnili ukázat to v Česku, v Praze," řekl Super.cz.