Gabriela Koukalová na tiskové konferenci StarDance Super.cz

„Je to pro mě nové do takové míry, že bych řekla, že ty začátky jsou velmi obtížné a vzpomínám si na doby, kdy jsem se učila střílet a bylo to pro mě také nové, takže je to takový druhý vrcholový sport,“ svěřila Gabriela, kterou k lepším výsledkům motivuje i její taneční partner Martin Prágr.

„Já si myslím, že jsem hodný, Gabča si myslí, že jsem tvrdý. Na ni platí sladká odměna a tím čerpá energii,“ prozradil Martin. Koukalová tak od svého tanečníka dostává sladkosti.

„Martin je opravdu zvídavý člověk, takže velmi rychle pochopil, co na mě platí,“ dodala Gabriela, která se nyní tanci věnuje naplno.

„Celkově se snažím práci odvést tak, abych věděla, že tomu věnuji všechno ze sebe na 100 %, abych si nemusela říkat, že jsem tomu mohla dát víc, to je takový můj největší zvyk v životě, který bych nerada měnila, ať už budu v životě dělat cokoliv,“ dodala Koukalová na tiskové konferenci StarDance, kde zářila nejen díky svému úsměvu, ale také v krásných blyštivých šatech. ■