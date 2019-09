Světlanu Nálepkovou na Čarodějce podpořila dcera: Mámu už přerostla, ale pořád s ní bydlí

Světlanu Nálepkovou přišla na premiéru muzikálu Čarodějka podpořit dcera Josefína. Super.cz

Právě společně s její dcerou jsme si se Světlanou po premiéře, kde ztvárnila roli intrikánské ředitelky školy kouzel Madam Morrible, povídali. Světlana už nám před časem svěřila, že tahle postava je pro ni protiúkol, neboť sama je spíš hodná. A dcera nemohla než souhlasit. Ostatně společně s maminkou i s mužem a dvěma dětmi stále bydlí.

"Maminka byla na jevišti skvělá, ale kus z ní to asi opravdu je, když dokáže být tak přesvědčivá. Když jsem byla malá, spíš jsem těžce snášela, když na jevišti trpěla, když byla v roli někoho, komu je nedobře," mínila Josefína. "V každém je něco zlého i dobrého. Teď jsem se snažila pustit ven to horší," doplnila ji Světlana.

Doma společně ale vycházejí skvěle, i když Světlana není typická hlídací babička. "Josefína si stěžuje, že moc ne, protože hodně pracuju. Ale protože bydlíme společně, tak jakmile mám chvilku, tak jdu nahoru, aspoň se pomazlím nebo děti vykoupu a uložím," vysvětlila Nálepková.

Josefína je ráda, že sama už se světě šoubyznysu nepohybuje, i když by se klidně mohla vrátit na modelingová mola, protože je nejen velmi vysoká, ale po dvou dětech i neuvěřitelně štíhlá. "To by klidně mohla, protože je dokonce hubenější, než byla kdykoli předtím," přitakala nám Světlana. "Jsem taková vysportovaná, protože běhám od dětí k práci a koním a takhle mi to vyhovuje. Dva umělci v rodině stačí," upřesnila Nesvadbová.

"Je tam někdy té energie až moc, protože máma i muž jsou herci a já jsem do toho víc na zemi. Takže z toho mám někdy velkou hlavu. Ale je to fajn, protože se nikdy nenudíte. Před půlnocí u nás teprve začíná večer, když přijdou z práce a baví vás. Ale jsem ráda, že jsem mimo a věnuju se tomu svému ranči. Ale máme společný projekt i s maminkou," doplnila Josefína. O tom, o jaký projekt se jedná, se můžete víc dozvědět v našem videu. ■