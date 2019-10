I tahle Čarodějka nechala podprsenku doma: Navíc ukázala i obří rozparek

Nikola Ďuricová vypadala skvěle na jevišti i v sexy modelu na afterpárty muzikálu Čarodějka. Super.cz

Stejně jako Elis i jí fandil z publika snoubenec a měla snad ještě větší výstřih než Ochmanová. Navíc provokovala i pořádně vysokým rozparkem.

"Šaty mám ze svatebního salonu, který vlastní moje maminka. Přesně jsem si vysnila, co chci mít na sobě na premiéře, a mám to. Uznávám, že jsou docela odvážné, ale jsou dobře zachycené, takže nic nehrozí," svěřila Nikola, která mezi premiérovým publikem na afterpárty v divadle zářila stejně jako její postava G(a)lindy na jevišti.

Roli si užívala. "Je to krásné hrát někoho, koho všichni zbožňují, protože v tom reálu to samozřejmě až takové není. Doufáme, že se to bude lidem líbit, a uděláme všechno pro to, aby se smáli a byli z představení nadšení. Třeba stejně jako můj snoubenec, který byl prý tak dojatý, že prvních dvacet minut jenom slzel, takže se bude muset přijít podívat minimálně ještě jednou a věřím, že jeho podporu budu mít i nadále. Nejlépe po celý zbytek života," uzavřela Nikola. ■