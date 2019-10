Obří výstřih a milostné scény na jevišti: Na zelenou Čarodějku snoubenec v hledišti žárlil

Elis Ochmanová byla jako čarodějka Elphaba úžasná. Super.cz

Dráždila i bujným dekoltem, který si před třemi lety nechala chirurgicky zvětšit. "Šaty se šily během tří hodin, náš úžasný maskér Lukáš Bartoň je na mně spíchnul, a strašně moc mu děkuju," usmívala se spokojeně po skvěle odvedeném výkonu. "Na jevišti jsem se cítila skvěle a ty pocity byly ještě umocněné adrenalinem. Věřím, že to poznali a ocenili i diváci," svěřila.

Z hlediště ji podpořil snoubenec Karel. "Jsem na ni strašně pyšnej, nechápu, jak to dokáže," řekl nám a přiznal, že uronil i slzu. Maličko ovšem i žárlil, při milostné scéně Elphaby s Fiyerem, kterého na premiéře ztvárnil Tomáš Vaněk. "Problesklo mi v hlavě, že se mu to nelíbí, ale snad chápe, že je to jen divadlo," připustila Elis, kterou dokonce Karel doma nachytal, jak si Vaňkem scénu zkouší. "Vešel jsem do bytu a ona mi řekla, že trénují a musel jsem jít pryč," vyprávěl nám. ■