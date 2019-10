Michaela Kuklová vyvedla nového přítele na premiéru Čarodějky: Takhle jim to spolu sluší

Michaela Kuklová vyvedla přítele Josefa na premiéru muzikálu Čarodějka. Super.cz

"Beru to jako součást Míšiny práce. Já mám také nějaká specifika v práci, takže to je normální," míní Josef. "Vlastně už jsme spolu byli na filmovém festivalu v Mladé Boleslavi, kde je prezidentkou Sabina Laurinová, ale to byla menší akce, kde tolik médií nebylo," vzpomněli si.

První opravdu velkou společnou akcí pro pár byla premiéra muzikálu Čarodějka v divadle GoJa Music Hall. "Těším se neskutečně moc, protože premiéry Františka Janečka (75) jsou velkolepé a vždycky je to úžasný zážitek," dodala Míša, které to v modrých šatech od návrhářky Petry Vyoralové, s nimiž sladil svůj oblek i její přítel, velmi slušelo. ■