Prsa jí na rozdíl od loňska nevypadávala: Andrea Pomeje na premiéře Čarodějky předvedla pojištěný dekolt a promluvila o miminku

"Letos to mám pojištěné," ujistila nás, když s Petrem dorazili do stejného divadla na premiéru muzikálu Čarodějka. "Loni to bylo stresující, dneska si to užijeme víc," svěřila DJka, které to po boku svalnatého pokrývače slušelo v šatech od návrhářky Sandry Markové.

Vrátili jsme se i tématu stěhování, o němž jsme mluvili při předchozím rozhovoru. Z Prahy se chce odstěhovat k příteli na vesnici u Pardubic. "Je to v procesu, ale nečekali jsme, že to bude takový mazec. V zimě už bychom tam chtěli být," svěřila. Podle Petra je nejhorší sehnat kvalitní řemeslníky, ostatně ze svojí profese to zná a také je na roztrhání.

Nadhodili jsme i téma svatby a miminka. "Můžu vás ujistit, že těhotná nejsem, zrovna jsem byla na gynekologické prohlídce. Zatím to v plánu není, ale jelikož spolu plánujeme nějakou budoucnost, tak do ní společné dítě asi patřit bude," míní Andrea a Petr ji doplnil, že on dítě tedy určitě chce. Do svatby se už ale tolik nežene. "Ta není tak důležitá," řekl nám na kameru a Andrea důrazně protestovala. ■