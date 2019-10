Nejpůvabnější dívenky českého šoubyznysu: Dcery na premiéru Čarodějky vyvedli Šporcl, Laurinová i Zedníčková

Pavel Šporcl s třemi dcerami na premiéře muzikálu Čarodějka Michaela Feuereislová

Místo manželky Báry Kodetové (49)vyvedl houslista Pavel Šporcl hned tři mladé dámy. Vyženěnou osmnáctiletou Lily a vlastní dvanáctiletou Violetu a desetiletou Sophii. Obě dcery, starší Valentýnu a Maju, s sebou přivedla Sabina Laurinová (47) a nechyběla ani Ivana Jirešová (42) s dcerou Sofií.

Už podruhé, poprvé se byly na generálce podívat na Natálii Grossovou, která premiéru nehrála, vyrazily do GoJa Music Hall Lucie Zedníčková (50) s dcerou Amelií Pokornou. "Wicked miluju, klidně bych to viděla desetkrát," pěla ódy na muzikál Amelie. Pravidelnou návštěvnicí bude určitě i dcera producenta Františka Janečka (75) Emily, kterou do divadla doprovodila její maminka Tereza Mátlová (44). ■