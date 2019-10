Tohle není absence dobrého vkusu, ale naprostá ignorace: Martina Zounara neměli na premiéru Čarodějky vůbec pustit!

Martin Zounar šokoval svým oblečením na slavnostní premiéru muzikálu Čarodějka. Michaela Feuereislová

Tady opravdu žádné výmluvy nepomůžou. To, jak vyrazil na slavnostní premiéru muzikálu Čarodějka herec Martin Zounar (52), by nemělo nikomu projít. Od vchodu ho měli šupem poslat se převléknout.

"Dorazil jsem rovnou z natáčení Ordinace a stihl jsem to jen tak tak," vymlouval se herec, který do divadla GoJa Music Hall nedorazil ve smokingu, obleku, a dokonce ani v kalhotách se separátním sakem, což by se ještě dalo přijmout.

Na červeném koberci pózoval v džínách a pruhovaném svetru, který zřejmě pocházel z dob, kdy míval menší břicho. Místo aby si utrhl takovou ostudu, měl snad raději zůstat doma, nebo jít do kina, kam se tenhle outfit hodí. ■