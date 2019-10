10 modelů z premiéry muzikálu Čarodějka: Které dámy byly kouzelné?

Podívejte se, co si dámy oblékly na premiéru Čarodějky. Michaela Feuereislová

"Co bych si mohl víc přát? Já ve svém kmetském věku pětasedmdesáti let už žádné materiální dárky nepotřebuju. Největší radost mám z potlesku diváků na mých muzikálech," usmíval se spokojeně Janeček, když do jeho divadla GoJa Music Hall proudily premiérové davy. I když to neladilo s obleky, smokingy a róbami, někteří si neodpustili přinést Janečkovi aspoň drobný dárek.

Čarodějka je jedním z nejvýpravnějších muzikálů, které kdy byly v Česku uvedeny. "Přiznávám, že dekorace, a zejména technika byly dokonce dražší než u našich bývalých produkcí jako Bídníci, Fantom opery nebo Ples upírů," připustil producent.

A na to, zda se i modely dam a pánů mohly vizuální velkoleposti díla aspoň do jisté míry rovnat, a kdo byl nejvíc okouzlující, se můžete podívat v naší fotogalerii. Jelikož dress code nebyl tentokrát black tie, ale formal, róby ani smokingy nebyly nutné, ale jak se říká overdressed je vždy lepší, než když výběr oblečení podceníte... ■