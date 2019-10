Je to úplně jiný člověk! Hvězda Stranger Things nechala fanoušky v údivu

Joe Keery Profimedia.cz

Diváci Keeryho znají ze seriálového hitu Stranger Things z produkce Netflixu, jehož třetí sérii tvůrci představili v létě. To měl herec ještě delší, vlnící se vlasy, které na něm obdivovali chlapci i dívky. Na galavečeři pořádanou v pátek značkou Chanel v Los Angeles už dorazil v novém.

A zatímco někteří fanoušci psali, že je to „úplně jiný člověk“ nebo že ještě nikdy neviděli, aby účes někoho tak změnil, jiní si z Joeho stříleli: „Je pátek třináctého a to nejděsivější, co jsem viděla, je Keeryho nový sestřih“, napsala jedna z divaček.

Ti, kteří své fanouškovství berou velmi vážně, pak verzálkami vzkazovali, že jejich idol je úžasný nezávisle na účesu.

Je přitom docela dobře možné, že vlasy si herec ostříhal z jednoho prostého důvodu - kvůli roli ve filmu Free Guy. I když se nedá říct, že by na svých vlnách lpěl. V rozhovoru pro GQ je označil za „chybu rodičů“. „Protože taky mají tak obrovské vlasy. Lidi se mě pořád ptají, jak to dělám, ale ne, nepoužívám žádné spreje nebo tak něco,“ řekl. ■