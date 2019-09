Tyhle líbánky se moc nevyvedly: Místo lenošení u moře skončila návrhářka celebrit s nepohyblivým krkem v horách

Módní návrhářce Taťáně Kovaříkové se svatební cesta nevyvedla. Super.cz

V červnu se po padesátce poprvé vdávala. Návrhářka Taťána Kovaříková měla naplánovanou letní svatební cestu do Řecka. Snila o romantickém místě v hotelu s pokojem s vlastním bazénem. Ale plány se někdy nesplní, a tak to bylo i v jejím případě.

Po prázdninách jsme Táňu poprvé potkali na velké párty v Anežském klášteře a byli jsme zvědaví na její zážitky. "Nakonec to dopadlo tak, že jsem rekonstruovala salon a na líbánky jsem odjet nemohla. Vynahradili jsme si to zatím aspoň tím, že jsme odjeli do Alp, ale ani to nedopadlo úplně dobře. Měli jsme se sice krásně a bylo to hrozně hezké, ale na závěr se mi sekla záda a já se nemohla hnout," vyprávěla nám.

Důsledkem vášnivých nocí ale blokace krční páteře, kdy návrhářka nemohla hnout hlavou, nebyla. "Kdepak, nastydla jsem na krk. Ale už rehabilituju, cvičím, chodím k ortopedovi, aby mi pomohl. A k moři na krásný výlet pojedeme nakonec až po Vánocích. Řecko už to nebude, ale daleko se mi nechce, takže to asi padne na Kanárské ostrovy," chce si to vynahradit novomanželka. ■