Britská herečka Keira Knightley (34) porodila druhé dítě. Kdy přesně, to vědí jen její nejbližší, sama se fanouškům nesvěřila. Zpráva vyšla najevo poté, co byla Knightley s manželem Jamesem Rightonem v pátek vyfocena na procházce s kočárkem. Není tak známo ani to, zda mají holčičku, nebo chlapečka.