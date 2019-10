Lidské orgány z umělé hmoty? Třeba si je jednou vytvoříte sami!

Lidské tělo se dá díky chirurgii snadno upravit. Výjimkou nejsou několikanásobné plastické operace nebo nejrůznější implantáty – to je však estetická změna. Co když ale dojde na vnitřní orgány. Budeme si schopni vytvořit vlastní srdce nebo třeba ruku? Odpověď hledejte v 3D tisku.

Slyšeli jste už o 3D tisku?

Jde o technologii, která tu je od roku 1982. K jejímu boomu však došlo až v posledních letech, kdy vypršela patentová práva a jejímu rozmachu tak nic nebránilo. Kouzlo tkví v „mašince“ – 3D tiskárně, která tvoří trojrozměrné objekty s minimem odpadu. Díky tomu jde o velmi úsporný tisk, pomocí kterého vyrobíte prakticky cokoliv. Nevěříte?

Ceny 3D tiskáren se běžně pohybují v rozmezí 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pro „domácí použití“ postačí ty levnější. V profesionálním prostředí ale mohou stát i několik set tisíc korun. Kromě samotné tiskárny vám pak postačí už jen náplně – „3D struny“ a tisku nic nebrání.

Od kutilů po medicínu

Hromadné rozšíření 3D tisku do všech domácností, podobně jako tomu bylo u běžných tiskáren pravděpodobně nehrozí. Pro kutily je to však právě hračka č. 1. Aktuálně své využití nacházejí při 3D tisku na zakázku (např. náhradní plastové díly do spotřebičů) nebo pro výrobu studentských 3D modelů jako jsou kosti, budovy či jiné návrhy. Postupně si však razí cestu i do vědeckého prostředí. Konkrétně do biomedicíny.

Orgány z plastu

Vědci si totiž už dnes hrají s myšlenkou, že by se v budoucnu lidské orgány nebo kosti tiskly na 3D tiskárnách. První krůčky už mají za sebou. Podařilo se jim totiž vytisknout lidské ucho, kost i svaly – vše funkční. V Severní Karolíně dokonce vyrobili miniaturní srdce a játra pro účely testování nových léků – do budoucna tak může jít o zajímavou alternativu k testům na zvířatech. K transplantaci na člověka však ještě nedošlo. Z 3D tisku za účelem tvorby orgánů se postupně stává samostatný obor. První firmy se na něj postupně specializují a vyvýjejí vlastní 3D biotiskárny. Než se ale dočkáme aplikace na člověka, bude zapotřebí hodně testů, které si ještě nějaký čas vyžádají.

Budoucnost 3D tisku

Kde končí realita a kde se již potulujeme vlastní fantazií? Vývoj 3D tisku běží mílovými kroky kupředu a společně s rozvojem dalších technologií je otázkou, kde se zastaví. Před pár lety nikoho nenapadlo, že by se 3D tisk dal využít v medicíně a nyní jsou první experimenty za námi. Třeba si jednou budeme schopni sami vytvořit prakticky cokoliv. ■