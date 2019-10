Slavná fotka Helen Mirren v bikinách, která obletěla svět: Znáte okolnosti jejího vzniku?

Tato fotka Helen Mirren se v roce 2008 stala hitem. Profimedia.cz

Když se v roce 2008 dostala do médií fotka Helen Mirren (74) v bikinách, obletěla celý svět. Od té doby bývá snímek herečce pravidelně připomínaný. Byl i jedním z témat nedávného rozhovoru se Samem Rubinem, jemuž Helen povyprávěla o okolnostech vzniku fotky.

Byla pořízená v Itálii, kde Mirren a její muž trávili dovolenou. A byl to právě její manžel Taylor Hackford, jemuž v červených bikinách na břehu pózovala.

„Byli jsme tam (na pláži), trochu jsme plavali a polehávali na slunci a Taylor řekl ‚Stoupni si, chci tě vyfotit‘. Tak jsem si stoupla a zatáhla břicho, když mě manžel fotil. I tváře jsem zkoušela zatáhnout. Chtěla jsem vypadat...dobře,“ svěřila.

A také to, že když manžela upozornila, že na kopci vidí paparazzi, myslel si, že je paranoidní. „Nejsou tam, nebuď směšná. Jak by tam nahoře mohli být, to je absurdní,“ řekl jí prý. Tři dny nato se fotky objevily v médiích.

Herečka prý na základě snímku dostala mnoho reklamních nabídek, ale všechny je měla odmítnout s tím, že z něj nehodlá profitovat.

Ačkoli se tehdy dočkala pozitivních ohlasů, sama říká, že jde o mystifikaci: „Je to lež, ve skutečnosti takhle nevypadám. A vím, že mě to bude pronásledovat navěky a já se budu celou dobu snažit to pohřbít, ale neúspěšně.“ ■