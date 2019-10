7 tipů, jak udržovat inkoustové barvy tiskárny v dobré kondici

„Co to? Už zase? No to snad ne, vždyť jsem kupovali nové cartridge před týdnem!“ mumláte si při tisku a při pohledu do peněženky, s pomyšlením na další nákup si skoro rvete vlasy z hlavy. Jak to, že je barva zase zaschlá a jde s tím něco dělat?