Vágner se pochlubil roztomilým synkem. Není mu podobný jen vzhledem

K obdivuhodnému výkonu Petra dohnal jeho syn Samuel. Foto: archiv P. Vágnera

Každý zdolaný kilometr na improvizované dráze na pražském Vítkově podpořili dárci a partneři Nadace Terezy Maxové částkou 30 korun. Je na každém, aby si vybral, kterému z 10 příběhů věnuje své naběhané nebo nachozené kilometry.

Hned první den na oficiálním startu byl na značkách i Petr Vágner. Nadšený sportovec uplatnil svou skvělou kondičku a nebyl v tom sám. „Ze začátku jsem běhal se synem Samíkem, který za čtyři dny uběhl celkem 64 km! A to měl ještě fotbalové tréninky a zápasy! Jsem na něho strašně pyšný," svěřil.

I na sebe může být hrdý, a to hodně. „Řekl jsem si, že bych se do toho mohl trochu opřít. Když jsem měl za sebou první stovku kilometrů, řekl jsem si, že výzva bude dvě stě kilometrů. A když jsem to splnil, přišlo tři sta kilometrů. Ani ve snu jsem nedoufal, že nakonec uběhnu čtyři sta kilometrů. A to mám za dva týdny další závody," uvedl.

Zatímco předchozí ročníky svými kilometry pomáhal základní škole, kam chodí jeho syn, letos běžel za Primu.

„Viděl jsem tady na Vítkově maminky, tatínky s dětma, školy, zvířata, hendikepované lidi - ti všichni přišli, aby podpořili dobrou věc. Vážím si všech, co přišli a uběhli, ušli nějaký ten kilometr, protože každý pomáhá. Třeba příští rok dám jednou tolik,” uzavírá moderátor Primy. ■