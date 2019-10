10+1 tip, jak tisknout úsporně, ekologicky, a přitom efektivně

Všichni to známe, ve spěchu tiskneme v práci i doma, jen aby byl papír po ruce, ale nad efektivitou tisku už není čas přemýšlet. Jak ale nastavit tisk tak, abyste vytiskli to, co chcete úsporně, rychle, a ještě u toho šetřili i životní prostředí?