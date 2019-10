Touhle proměnou seriálový krasavec vytřel všem zrak: V kůži Micka Jaggera vyhrál druhý díl Tváře

Tahle proměna dostala všechny do kolen. Foto: archiv TV Nova

„Musím ocenit, že už jsme tady pár Jaggerů měli a tohle bylo teda absolutně nejvěrnější, co se týče podoby a pohybového vyjádření. Já jsem z toho nemohl spustit oči, bylo to strašně blízko Jaggerovi,“ nešetřil chválou po vystoupení Janek Ledecký. „Spadla mi čelist hrozně mě překvapila ta energie,“ dodala nadšená Jitka Čvančarová (41).

Vystoupení Marka, kterého televizní diváci znají se seriálů Přístav nebo Černé vdovy, mělo úspěch naprosto u všech, a tak se stal vítězem druhého kola oblíbeného pořadu.

„Je to neuvěřitelné, já jsem to opravdu nečekal, že za tyhle pohyby můžu vyhrát,“ svěřil herec. „Mám radost, že peníze mohu poslat spolku Ichtyóza, který sdružuje lidi s kožním onemocněním, a zvlášť bych to chtěl poslat Martinkovi a jeho rodině, kteří tu s námi někde jsou,“ dodal Lambora s padesátitisícovým šekem v ruce. ■