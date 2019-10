Loni o prázdninách porodila, teď se bývalá hvězda StarDance vrací zpátky na pódium

Marie Doležalová je stále maminkou na plný úvazek. Foto: Archiv Šansoniéra

V přípravě na dobročinný večer ji samozřejmě ovlivnilo mateřství. „Tématem této Šansoniéry jsou emoce. Možná mě to ovlivnilo v tom, že v mateřství má člověk ty emoce ode zdi ke zdi, až na takové intenzitě, kterou nikdy nezažil. Tak doufám, že takový bude i náš koncert - plný emocí,” svěřila se nám Maruška.

Na charitativní koncert herečka svou dcerku brát nebude, ale bude o ni dobře postaráno. „Až bude Šansoniéra, bude se o Alfrédku starat Markova maminka. Jeho táta je taky úžasný hlídací dědeček a moji rodiče také, jenom bydlí trochu dál, až v Trutnově. U nás je to tak, že všichni by chtěli hlídat, dokonce i víc, ale já jsem pořád s Alfí,” říká Marie, která na sebe upozornila účastí v televizní soutěži StarDance.

Doležalová návrat do pracovního procesu nechce uspěchat. „Zatím si užívám toho luxusu, že nemíchám mateřskou dovolenou s prací. Věnuju se opravdu jenom jednou za čas tomu, do čeho se mi chce. A vždycky jsou to jen věci, na kterých se mnou může být miminko, takže zatím žádné natáčení ani divadlo.”

Na charitativní večer se ale Doležalová velmi těší, a to i proto, že její projekt podpoří další známé tváře, jako Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Tamara Klusová, Luděk Sobota, Lukáš Pavlásek, Petr Forman, či partner Marek Zelinka.

Tento rok se osobnosti budou muset poprat s písněmi, které je potřeba naplno zazpívat, ale také zahrát. „Interprety jsem si vybírala podle jednoduchého klíče. Jsou to lidé, jejichž hlas mi způsobuje husí kůži. Zpěváci a herci, kteří dokážou dát do písně nádherné emoce. Nejsou to jen slavní lidé, ale i tací, jež mají neskutečný talent, a já chci, aby je na Šansoniéře diváci objevili,“ uvedla Marie Doležalová. ■