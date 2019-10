Z princezny v Řachandě do Nabarveného ptáčete: Ze scény znásilnění, kterou natáčela s nahým zadkem, herečka zlé sny nemá

Denisa Pfauserová ve filmu Nabarvené ptáče natáčela scénu znásilnění. Super.cz

"Scéna se odehrává na vesnici, je v ní plno vražd a znásilnění. Moje postava se bojí o svůj holý život, schovává se, a pak dojde i na ni a znásilní ji dva muži. Mám tam nahý jenom zadek. Václav přišel chvíli před natáčením, jestli mi to nebude vadit, ale říkám si, že zadek je to minimální, co může být ukázané," myslí si Denisa.

Zlé sny ani trauma po natáčení drsné scény prý neměla. "Kdyby se něco takového točilo celý film, bylo by to asi jiné, ale já tam byla jen chviličku, takže to na mě tolik nedolehlo. A myslím si, že kdybychom se my herci měli hroutit ze všeho, co natáčíme, skončili bychom v blázinci. Musíte to k sobě pustit do té míry, abyste byli schopní to reálně autenticky zahrát, ale ne dál. Jasně že jsem byla v tu chvilku vyklepaná, když jsem si představila, že to někdo opravdu zažil. Ale noční můry jsem z toho neměla," uzavřela. ■