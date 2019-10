Podporu nemocnému Karlu Gottovi vyjádřil i moderátor Honza Musil: Ten v minulosti bojoval se stejnou chorobou

Honza Musil jako Slavík podstoupil léčbu rakoviny mízních uzlin a leukémie. Foto: Super.cz/Herminapress, Facebook K.Gotta

Stejně jako Mistr totiž v minulosti podstoupil léčbu rakoviny mízních uzlin a následně i leukémie v mírnější formě. „Nejdřív jsem měl Hodgkinův lymfom, leukémie u mě vypukla jako následek rakoviny mízních uzlin. Myslím, že u mě byla výhoda, že se lékařům podařilo mi dát dohromady imunitu a že nemoci propukly v mladém věku. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych léčbu podstupoval dnes, když už mám rozvětvenější rodinu. Na staršího člověka může mít taková choroba mnohem horší vliv. Medicína se ale od dob mé nemoci obrovsky posunula,“ svěřil webu eXtra.cz Musil.

A právě proto, že moc dobře ví, čím si Slavík právě prochází, poslal mu skrze média povzbudivý vzkaz. „Že pan Karel Gott bude mít větší problémy se zdravím, to se bohužel dalo vytušit z opakovaných onemocnění v posledních letech a z rušení koncertů. Nejde mu přát nic jiného než zdraví, zdraví a zdraví. Všechny ostatní fráze jsou nyní úplně zbytečné. Nyní je to jen o energii, vnitřní síle, přítomnosti jeho blízkých a o víře, že to bude dobré. To mu nic, ani žádná léčba, nenahradí. Každá nemoc je spojená s hlavou,“ vzkázal Mistrovi moderátor. ■