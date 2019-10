Na velkolepou párty ji vyvedl její podnikatel: Eva Perkausová přítele nemusí přemlouvat, aby s ní vyrazil do společnosti

Eva Perkausová podruhé vyrazila s přítelem do společnosti. Super.cz

Byla to velká sláva, když na konci srpna poprvé vyrazila do společnosti s přítelem , podnikatelem Ivanem. Eva Perkausová (25) připustila, že partner si na médii sledované akce moc nepotrpí. O to víc byla překvapena, když ji na takovou velkolepou párty sám vzal.

"Není ten typ, co by se rád vystavoval nebo ukazoval, nepotrpí si ani na sociální sítě. Takže se spíš straní a bývá to tak, že většinou mám pozvání na nějaké akce já. Přemluvila jsem ho jenom jednou, aby se mnou šel. Tentokrát ale dostal pozvánku on, vůbec jsem nevěděla, jak to bude velké a honosné," svěřila.

"Takže jsem šla rovnou z vysílání a dorazili jsme spolu. Jsem ráda, že mě takhle vyvedl, i když i on byl zaskočený, že to rozhodně není nic komorního a zase ho tady všichni fotí a natáčejí. Ale už na veřejnosti odprezentován byl a není co tajit," uzavřela Eva. ■