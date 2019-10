5 tipů, jak bezbolestně vybrat správnou náplň do tiskárny a nikdy neplatit víc, než je třeba

Už ta malá nenasytná mašinka zase bliká, že jí chybí šťáva? Že jí roste spotřeba papíru a s ní i chuť na nové náplně? Co naplat, perpetuum mobile ani v tisku ještě nevynalezli. Ale jak teď zvládnete výběr náplně do tiskárny levně a bezbolestně?

Tip 1: Tiskne mi laser nebo inkoust?

Došla vám náplň a vy se zase musíte podívat, co že to máte za náplně v tiskárně. „A tentokrát si to opravdu poznačím“, slibujete si pro sebe. Protože to hledání krabice od toneru a manuálu tiskárny je už otravné víc, než samotný jeho nákup. Ujasníte si, jestli máte laserovou tiskárnu a potřebujete toner, nebo tisknete inkoustovou tiskárnou a budete hledat cartridge. Ti šťastnější najdou typ na prázdné tiskové kazetě. Poznačte si ho včetně všech písmenek a čísel a hurá do boje.

Tip 2: Vybírejte z pohodlí domova – jednoduše na internetu

Jasně, můžete vyrazit do prodejny s elektrem nebo výpočetní technikou. Ale věřte, že provoz prodejny je dražší, než provoz skladu, a vždycky se to na ceně náplně do tiskárny promítne. Takže stačí sednout k počítači a zadat do vyhledávacího políčka prohlížeče typ a číselný kód vaší náplně. Vyběhne vám hned několik obchodů. Ale co teď s tím?

Tip 3: Chci to rychle, levně a od ověřeného prodejce

Abyste u nákupu nešlápli vedle s nespolehlivým e-shopem, je třeba je porovnávat. V dnešní době k tomu dobře poslouží nástroj jako zboží.cz, nebo stará dobrá Heureka.cz. Tam najdete hodnocení přímo od zákazníků a dozvíte se úplně vše. Jedním z nejspolehlivějších e-shopů, kde objednat náplň je Miroluk.cz. Zákazníci si chválí jejich ceny, kvalitu tonerů, férové jednání i rychlost dodání. Celkově to dělá 97 % spokojených zákazníků. Co víc si přát?

Tip 4: Jaký typ vybrat a mám koupit originální nebo kompatibilní?

Rozhodněte se, jestli vám stačí náplň černá nebo i barevná. S černou si vystačíte typicky v kanceláři. Zadejte typ tiskárny, nebo typ toneru do vyhledávače e-shopu a nechte si zobrazit správné varianty náplní. Dobré e-shopy vám rovnou ukáží jen ty, co vám budou pasovat do tiskárny. A teď už jen zvažte, jestli chcete originální nebo kompatibilní náplň.

Tip 5: Nejlevnější neznamená vždy nejlepší

Spolehlivé e-shopy se za své výrobky staví s certifikátem STMC, který zaručuje stejnou kvalitu a počet vytištěných stran u kompatibilního toneru jako u originálu. Pokud máte tiskárnu v záruce, nebo jste neoblomný zastánce originálních značek jako je Brother, HP, Canon nebo Samsung, klidně sáhněte po nich. Věřte ale, že s kompatibilní náplní tisknete až o 70 % výhodněji díky její ceně. Kdy neplatíte za značku, ale za materiál. Nejlevnější, ale neznamená vždy nejlepší. Pohlídejte si, že kupujete neoriginální náplně do tiskáren s vysokou kvalitou, za přijatelné ceny, jako je dělají i v Miroluku. ■