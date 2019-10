Dominika Gottová svého nemocného otce osobně nepodpoří. Herminapress

„Nepojedu v dohledné době do Česka. Snažím se sama léčit a tatínek má kolem sebe skvělé lidi, co se o něho postarají. Hlavně Ivana ví, co dělá, a neumím si vedle táty představit nikoho lepšího. Oni to spolu zvládnou a já mu budu dělat radost odtud,“ svěřila se deníku Blesk Dominika, která pevně věří, že otec nemoc porazí. „„Už jednou tu nemoc porazil, on to zvládne znovu. Je to bojovník a já mu věřím. Hlavní je, že je veselý. Musí se teď hodně smát, být dobře naladěný,“ uvedla.

Šestačtyřicetiletá žena má sama starosti s vlastním zdravím a aktuálně bojuje se závislostí na lécích a alkoholu. „Snažím se o to, aby měl ze mě táta radost. Přestala jsem pít a žiju teď zdravě. Už mám zase zpátky nastavený režim dne, tak spím v noci, a ne přes den. Taky jsem už zhubla,“ pochlubila se Dominika Gottová, která také svou léčbou hodlá otci dělat radost. ■