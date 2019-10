Se svými fanoušky na sociálních sítích sdílí spoustu detailů. Hodlá se zadaná Trojanová v přímém přenosu i zasnoubit?

Nikol Trojanová je zamilovaná. Super.cz

Pravidlo štěstí ve hře a práci, neštěstí v lásce u Nikoly neplatí, neboť už přes dva roky chodí s partnerem Lukášem. S tím blogerka absolvuje většinu svých zahraničních cest. „Zdá se, že je to ideální partner. Ve všem mi pomáhá, je to chlap, na kterého se můžu spolehnout,” rozněžnila se blogerka.

S partnerem je pojí láska k cestování. „Jelikož nás pojí láska k focení, tak mě fotí a já fotím jeho. Takhle to vlastně všechno vzniká. Když cestujeme, tak projdeme hodně míst. Neznamená to, že ale všude si pořizujeme fotky jen kvůli Instagramu. Takové chování naopak nemám ráda. Snažíme se to spíš užívat,” vysvětluje Nikol.

Trojanová sdílí se svými fanoušky hodně ze svého soukromí. Zároveň si prý ale spoustu opravdu osobních věcí nechává pro sebe. Zajímali jsme se o to, jestli se třeba na jejím účtu na Instagramu objeví jednou její zasnoubení s partnerem.

„Já doufám, že to pro mě jednou bude taková romantická chvíle, že mě to ani nenapadne,” smála se Nikol a jedním dechem dodala: „Samozřejmě, že se tím pak možná pochlubím. Lidé, kteří mě pravidelně sledují na Instagramu, sledují i můj život a tyhle věci je zajímají.” ■