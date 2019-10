Výsledek drsné války mezi princeznou z Řachandy a Liborem Baselidesem? Moderátora vyrazili z filmu a přišel o roli

Denisa Pfauserová Super.cz

Herečka Denisa Pfauserová si měla zahrát v připravovaném filmu Čarostřelkyně s exmoderátorem Liborem Baselidesem. Ještě než se začalo točit, dostali se tihle dva do křížku. Baselides na ni zaútočil, že chtěla za účast na jeho vernisáži 100 tisíc korun, což herečka rychle vyvrátila. A výsledek konfliktu? Denisa roli ve filmu má, Libor byl vyhozen.

"Po mně to steklo jak voda po střeše. Nic extra jsem si z toho nedělala, viděla jsem, že všichni stojí na mé straně. S Liborem evidentně nebylo něco v pořádku. Jeho pozornost se brzy převedla na někoho jiného a za to jsem byla ráda," řekla Super.cz Denisa.

"Je to ve stádiu, že film se točí, já v něm hraju a Libor v něm hrát nebude. Nemám se komu omlouvat, to není moje vina, to bylo rozhodnutí režiséra a producenta, který si ťuká na čelo, že po Liborovi vůbec kdy sáhnul," prozradila herečka.

Zároveň dodala, kdo se naopak ve filmu objeví. "Vím, že tam točí Simona Postlerová, Jan Přeučil, Igor Bareš nebo Antonie Talacková. Byly zhruba tři natáčecí dny a teprve se film obsazuje," dodala v rakouském wellness hotelu, kam vyrazila relaxovat s vítězkami soutěže krásy Look Bella. ■