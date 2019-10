Dva roky před padesátkou nemá Tereza Maxová plastiku ani botox. K super postavě jí stačí cvičit 20 minut denně

Tereza Maxová se do Prahy vrátila mimo jiné kvůli běžecké charitativní akci, která proběhla minulý týden. Super.cz

"Vždycky jsem dělala sport, je to jóga, pilates, plavání, basket hraju s rodinou. Alespoň dvacet minut se každý den snažím, i když není čas," řekla Super.cz Maxová. Za svůj vzhled také vděčí svým rodičům. "Myslím, že částečně je to genetické. Když se dívám na maminku, které je 70 let a vypadá výborně, tak doufám, že i já takhle jednou budu vypadat," usmívá se.

Zákroky prý nemá žádné. Nebojí se i na sociální síti ukázat tvář bez filtrů. "Neumím selfíčka, neumím pracovat v aplikacích. Někdy i v přirozenosti musí člověk najít to pěkný a nestydět se za to, nestydět se stárnout," vysvětuje topmodelka.

"U nás v rodině se člověk snaží být spokojený sám se sebou, jak vypadá. Vrásky ke stárnutí patří. Myslím, že by se krása měla dnes vidět ve stáří a třeba dát prostor obličeji, který zestárne přirozeně a ukázat ho na stránkách módních časopisů. Normální ženský by byly určitě rády," dodala Maxová. ■