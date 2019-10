Jana Tvrdíková Super.cz

Přesto se dlouho nemohl její otec smířit s tím, že se krásná Jana bude modelingu věnovat. Nyní je vše jinak. "Už si zvyknul. Podporuje mě hodně, je na mě pyšný a já jsem za to strašně ráda," řekla Super.cz Jana.

Pracuje hlavně v zahraničí. Jak sama potvrzuje, pro české klienty je často drahá. "Pro mě byla největší úspěch ve světě přehlídka Chanel, to je takový vrchol. Vždycky se najde něco víc, pro mě je třeba meta fotit pro Vogue, toho bych chtěla dosáhnout. V Česku moc nepracuji, maximálně fotím pro magazíny. Práce u nás pro mě moc není," prozrazuje.

I když je jí teprve 18 let, už si musí postavu hodně hlídat. "Hodně na ní makám. Posilovna a běh, to je hlavní. Bez sportu by to u mě nefungovalo. Hlídám se v jídle. Dám si čokoládu, kousek, ale není to tak, že bych snědla dort na posezení," uzavřela. ■