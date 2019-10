Mladá slovenská herečka tajila před režisérem Nabarveného ptáčete těhotenství: V 3. měsíci musela obcovat s kozlem!

Júlia Valentová Vidrnáková hraje v Nabarveném ptáčeti nymfomanku. Super.cz

"Točila jsem v únoru a pak v dubnu, kdy jsem se uprostřed natáčení dozvěděla, že jsem těhotná. Bylo to trochu komplikovanější, protože jsem to věděla jenom já a jedna moje kamarádka ze štábu. Bylo to stresující," svěřila Super.cz maminka ani ne roční holčičky.

Natáčení bylo v jejím stavu o to horší, že jednou scén bylo to, že její hrdinka má pohlavní styk s kozlem. "Při téhle scéně jsem se velmi bála, že se něco stane. Že by na mě mohl skočit a mohlo se něco zlého stát. Chvála bohu to dobře dopadlo," připustila, režisérovi ale tehdy prý stejně nic neřekla.

"Prozradila jsem to až po natáčení, když jsem měla svatbu a posílala pozvánky. A přesně před rokem jsem byla na dotočné v Praze. To už jsem měla bříško, takže všichni viděli, že jsem těhotná," uzavřela. ■