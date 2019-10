Roztomilý chlapec z Lásky nebeské už dávno není dítětem: Známý herec vyrazil do ulic po boku kudrnaté přítelkyně

Thomas Brodie-Sangster s partnerkou Gzi Wisdom Profimedia.cz

Thomas Brodie-Sangster (29) své vztahy neprožívá příliš veřejně. Když se proto objevil v ulicích LA s partnerkou Gzi Wisdom, mnohé to překvapilo. Sangster se vryl do pamětí diváků řadou rolí, včetně Jojena ve Hře o trůny. Proslavil se však jako Sam v Lásce nebeské a dětský kukuč mu zůstal dodnes.

Ačkoliv už mu táhne na třicet, vypadá herec stále velmi mladě. Občas je mu to sice na obtíž, když si například chce koupit alkohol, co se ale herectví týče, hraje mu mladistvý vzhled spíš do karet. Ještě donedávna ho obsazovali i do dětských rolí.

V minulosti randil s herečkou Isabellou Melling, než se v roce 2016 rozešli. Loni se Sangster objevil v kinech ve filmu Labyrint: Vražedná léčba a kromě herectví se věnuje také dabingu. V příštím roce propůjčí hlas jedné z postav v animované pohádce Dračí jezdec. ■