Nehoda a smrt v rodině: Před svatbou dceru Nadi Urbánkové stíhá jedno trápení za druhým

Jana Fabiánová neprožívá zrovna nejšťastnější období. Michaela Feuereislová

V těchto dnech by měla zpěvačka Jana Fabiánová (40) prožívat nejkrásnější chvíle svého života. Místo toho ji ale stíhá jedno neštěstí za druhým.

Ačkoliv se měla v září provdat za svého dlouholetého partnera Dino Bose, veselku musela na poslední chvíli odložit. „Z důvodů vážné nehody v rodině mého snoubence jsme bohužel nuceni posunout naši svatbu na jaro 2020,“ oznámila dcera Nadi Urbánkové (80) smutné okolnosti.

A aby toho nebylo málo, tak teď přišla další rána. „Dnes zemřel člověk, který mě 5 let systematicky psychicky týral, když jsem byla dítě,“ informovala zpěvačka na svém facebokovém účtu o smrti svého otčíma a podělila se o svůj příběh, z kterého až mrazí.

„Jakmile mi padlo 18, snažil se na mě marně převést svou zcela zadluženou firmu. Pár let na to mi domů kvůli jeho dluhům přišel exekutor a všechno mi vzal. Trvalo mi rok a půl, než jsem dostala zpět můj nábytek a osobní věci. To vše kvůli člověku, který ani nebyl můj biologický otec a doma mi říkal ´ten parchant´ a nebo ´ten bastard´," svěřila se Jana.

Přes tyto nepříjemné události ji smrt otčíma zasáhla a dodala odvahu se o svůj příběh s ostatními podělit. „Přiznám se, že nevím, co mám cítit v den, kdy zemřel tyran, kvůli němuž mám dodneška noční můry. Byl "rodina" a dělal mi ze života peklo... nevím co cítit. Tohle píšu, protože sdílet bolest je nutné pro hojení. Vím, že zdaleka nejsem jediná, kdo vyrůstal v toxickém prostředí. Mluvit o tom, je myslím důležité, abychom neopakovali stejné chyby,“ napsala zpěvačka. ■