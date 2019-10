Ilustrační foto Profimedia.cz

Arron Crascall je známý instagramový vtipálek a rád si dělá srandu i sám ze sebe. Vzhledem k tomu, že to není žádný hubeňour, rozhodl se svým fanouškům, kterých je téměř 5 miliónů, ukázat, jak to vypadá, když drží dietu.

Arron si ke svému zdravému obědu přidal fotky svého oblíbeného jídla a téměř se slzami v očích tvrdí své manželce, že mu to pomáhá. No to bychom se divili.